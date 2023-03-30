Бернс - о Макгрегоре в полусреднем весе: Он лишь может сделать соперника богаче

Полусредневес UFC Гилберт Бернс высказался о желании Конора Макгрегора сменить дивизион.

"Единственное, что он может сделать в полусреднем весе – это сделать своего соперника богатым. Надеюсь, этим соперником буду я. Кем бы ты ни был, этот бой принесет тебе много денег. Но он не будет конкурентным.

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Когда Конор сосредоточен на тренировках, не пьет алкоголь и не делает сумасшедшие вещи – он очень опасен. Правда, только в легком весе. В полусреднем дивизионе все по-другому. Мы здесь весим по 90 кг. И он считает, что может спрыгнуть со своей яхты и побить меня? Нет, такого не будет", – сказал Бернс в интервью MMA Fighting.

Напомним, Макгрегор и Чендлер возглавят команды в очередном сезоне The Ultimate Fighter, после чего проведут очный поединок.