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Дариуш бросил вызов Порье

Иранец хочет получить хайповый бой.
Сегодня, 17:55
Бенеил Дариуш / Getty Images
Бенеил Дариуш / Getty Images

Претендент на титул UFC в легком весе Бенеил Дариуш заявил, что хочет подраться с Дастином Порье. 

"Я бы хотел провести с ним поединок. Уверен, что Дастин точно не слетит с боя, в отличие от Чарльза Оливейры. Дату и весовую категорию он может выбрать сам.

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Разумеется, мы должны подраться не позже июня. Я просто хочу провести хотя бы один поединок перед тем, как полностью поседею", – написал Дариуш в твиттере.

Напомним, в последнем своем бою иранец одолел Матеуша Гамрота единогласным решением судей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Дастин Порье Бенеил Дариуш

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