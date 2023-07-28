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Порье назвал своего следующего оппонента

Американец хочет бой с легендой индустрии.
Сегодня, 14:20
Дастин Порье / Getty Images
Дастин Порье / Getty Images

Топовый легковес Дастин Порье заявил, что намерен провести поединок с Нейтом Диазом.

"Я не загадываю слишком далеко и не мечтаю о боях, которые не могут произойти. Но если Нейт Диаз вернется, то я его изобью.

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Его бой с Полом? У Нейта хороший бокс, но он больше подходит для ММА. С боксерскими перчатками все по-другому. Джейк – большой, спортивный молодой парень. Если бы мне пришлось поставить на этот бой деньги, то я бы выбрал Джейка Пола", – заявил американец в интервью MMA Junkie.

Напомним, в следующем своем поединке Порье встретится с Джастином Гэтжи за пояс BMF.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Дастин Порье

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