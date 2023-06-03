Гэтжи - о Порье: Мне всегда нравится смотреть, как Макгрегора ломают

Топовый легковес UFC Джастин Гэтжи поделился мнением о Дастине Порье.

"Порье – пес. То, что он сделал с Макгрегором в тех двух боях, было очень впечатляюще. Мне всегда нравится смотреть, как Конора ломают. Так что да, этот парень – пес.

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Я знаю, что мне придется выступить идеально. Нет нужды в трештоке, мы – два лучших и самых жестоких бойца. Мы любим то, что делаем, обожаем драться и рады тому пути, который должны пройти", – заявил Гэтжи в интервью ESPN MMA.

Напомним, Гэтжи подерется с Порье в рамках турнира UFC 291, который пройдет в Солт-Лейк-Сити в ночь на 30 июля.