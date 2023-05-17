Порье и Гэтжи подерутся за пояс BMF

Топовые легковесы Дастин Порье и Джастин Гэтжи подерутся за титул BMF. Об этом заявил президент организации Дана Уайт.

"Бывший чемпион Дастин Порье сразится с Джастином Гейджи за вакантный титул BMF. Нас ждет бой между двумя самыми жестокими парнями в истории смешанных единоборств", – сказал Уайт в интервью сайту промоушена.

Последним владельцем титула BMF до был полусредневес Хорхе Масвидаль, покинувший промоушен в апреле из-за завершения карьеры.

Напомним, бой Порье - Гэтжи возглавит турнир UFC 291, который состоится в Солт-Лейк-Сити, штат Юта.

Ранее сообщалось, что чемпион UFC сыграет с легендами футбола на Олд Траффорд в благотворительном матче.