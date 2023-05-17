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Порье и Гэтжи подерутся за пояс BMF

Американцы поспорят за хайповую награду.
Сегодня, 12:25
Пояс BMF / ufc.com
Пояс BMF / ufc.com

Топовые легковесы Дастин Порье и Джастин Гэтжи подерутся за титул BMF. Об этом заявил президент организации Дана Уайт.

"Бывший чемпион Дастин Порье сразится с Джастином Гейджи за вакантный титул BMF. Нас ждет бой между двумя самыми жестокими парнями в истории смешанных единоборств", – сказал Уайт в интервью сайту промоушена.

Последним владельцем титула BMF до был полусредневес Хорхе Масвидаль, покинувший промоушен в апреле из-за завершения карьеры.

Напомним, бой Порье - Гэтжи возглавит турнир UFC 291, который состоится в Солт-Лейк-Сити, штат Юта.

Ранее сообщалось, что чемпион UFC сыграет с легендами футбола на Олд Траффорд в благотворительном матче.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Дастин Порье джастин гэтжи BMF

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