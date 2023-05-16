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Чемпион UFC сыграет с легендами футбола на Олд Траффорд в благотворительном матче

Англичанин будет защищать ворота.
Вчера, 23:26
Леон Эдвардс / Getty Images
Леон Эдвардс / Getty Images

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс сыграет в благотворительном футбольном матче UNICEF. Об этом стало известно в соцсетях.

Англичанин станет голкипером в команде Soccer AID. В одной команде с Эдвардсом будут играть Усэйн Болт, Томми Фьюри, Нани, Роберто Карлос и Франческо Тотти.

Напомним, благотворительный матч состоится 11 июня в Манчестере на Олд Траффорд. Сборная Англии и команда звезд Soccer AID проведут товарищескую игру.

Ранее стала известна потенциальная дата боя Эдвардс - Ковингтон.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Олд Траффорд благотворительный матч Леон Эдвардс

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