Стала известна потенциальная дата боя Эдвардс - Ковингтон

Бойцы могут выйти в октагон уже этим летом.

UFC разрабатывает титульный бой в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном. Об этом сообщает издание Sports Illustrated.

Ввиду удачного проведения турнира UFC 286, руководители промоушена хотят как можно скорее вернуться в Лондон с очередным номерным турниром.

По версии издания, поединок Эдвардс - Ковингтон возглавит турнир UFC 291, который состоится 22 июля в столице Великобритании.

Напомним, в последних своих боях Эдвардс добыл добыл победу над Усманом в бою за титул, а Ковингтон одолел Хорхе Масвидаля.

Ранее сообщалось, что Ковингтон готов подраться с Макгрегором.