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Звезда женского дивизиона UFC изъявила желание выступать в WWE

Шевченко готова совмещать работу сразу в двух компаниях.
Сегодня, 17:21
Валентина Шевченко / Getty Images
Валентина Шевченко / Getty Images

Экс-чемпионка UFC Валентина Шевченко заявила, что ей хотелось бы также выступать в WWE.

"Я бы хотела попасть в WWE. Мне кажется, что для этого не нужно завершать бойцовскую карьеру, смогу совмещать и одно и другое. Если эта дверь откроется, а у меня будет такая возможность, то с удовольствием воспользуюсь", – заявила Шевченко в интервью ESPN MMA.

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Напомним, американская компания Endeavor Group Holdings, владеющая правами на UFС, а также реслинг-промоушен World Wrestling Entertainment объявили об объединении.

Компании создали новую организацию, которая будет носить название TKO Group Holdings.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC WWE Валентина Шевченко

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