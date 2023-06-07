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Очередная чемпионка UFC задумалась над переходом в WWE

Нуньес готова к новому вызову.
Сегодня, 18:34
Getty Images
Getty Images

Двойная чемпионка UFC Аманда Нуньес заявила, что готова перейти в рестлинг после ухода из ММА.

"Если контракт потрясающий, почему бы и нет? Я уже добилась в ММА того, чего хотела, даже больше, чем я могла представить, когда начиналась моя карьера.

Я стала двойной чемпионкой. Я мечтала об одном титуле, а получила два... Я так счастлива, и посмотрим, что будет, когда я закончу в UFC.

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Я уверена, что вы, ребята, еще увидите меня здесь, в любом случае", – сказала Нуньес в интервью Wrestling Junkie.

Напомним, ранее из смешанных единоборств в WWE перешла первая женская чемпионка UFC Ронда Роузи.


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