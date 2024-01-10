iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Макгрегор оставил в соцсетях послание касаемо возвращения в октагон

Ирландец идет за очередным нокаутом.
Сегодня, 19:22
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор сделал заявление касаемо возвращения в октагон. 

"Возвращаюсь, чтобы оформить 20-й нокаут в профессиональной карьере", – написал в соцсетях ирландец.

Напомним, 29 июня Конор подерется с Майклом Чендлером на турнире в Лас-Вегасе. Поединок должен пройти в среднем весе.

В последнем своем бою хайповый чемпион потерпел поражение от Дастина Порье, не выходя в октагон с 2021 года.

Ранее сообщалось, что Чендлер готов выйти на бой против Макгрегора в любом весе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC конор макгрегор

Статьи по теме

Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Бывший чемпион UFC избежал тюремного срока за вождение в нетрезвом состоянии Бывший чемпион UFC избежал тюремного срока за вождение в нетрезвом состоянии
Джон Джонс успешно перенес операцию на локте Джон Джонс успешно перенес операцию на локте
Чендлер готов выйти на бой против Макгрегора в любом весе Чендлер готов выйти на бой против Макгрегора в любом весе
Помочь журналистам

Видео

Металлург Запорожье: клуб, пропавший с футбольной карты Украины
Металлург Запорожье: клуб, пропавший с футбольной карты Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Украинки немного поднялись, а в топ-10 сразу два изменения
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты пятого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Де Минор ворвался в топ-10
просмотров

Последние новости

Европа22:30
Кубок Азии: расписание и результаты матчей
Европа22:20
Гризманн - лучший бомбардир в истории Атлетико
Европа22:19
Фанаты Лацио бросили в игрока Ромы стеклянную бутылку
Европа22:05
Дриблинг и точность: юная звезда Баварии показал свои навыки в баскетболе
Украина21:53
УХЛ: Сокол уверенно обыграл Днепр
Европа21:48
Лидер Баварии может продолжить карьеру в ПСЖ
Бокс21:31
Усик нанял спарринг-партнера, который был в лагере Нганну перед боем с Фьюри
Еврокубки21:30
Париж - Прометей: видео онлайн-трансляция Еврокубка
ММА21:21
Бои без правил: расписание боев и турниров
Киберспорт21:10
ТОП-20 лучших игроков 2023 года по CS по версии HLTV: SunPayus стал шестым
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK