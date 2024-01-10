Макгрегор оставил в соцсетях послание касаемо возвращения в октагон
Ирландец идет за очередным нокаутом.
Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор сделал заявление касаемо возвращения в октагон.
"Возвращаюсь, чтобы оформить 20-й нокаут в профессиональной карьере", – написал в соцсетях ирландец.
Coming back for my 20th KO in professional MMA competition.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) January 10, 2024
Напомним, 29 июня Конор подерется с Майклом Чендлером на турнире в Лас-Вегасе. Поединок должен пройти в среднем весе.
В последнем своем бою хайповый чемпион потерпел поражение от Дастина Порье, не выходя в октагон с 2021 года.
Ранее сообщалось, что Чендлер готов выйти на бой против Макгрегора в любом весе.
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