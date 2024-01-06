Чендлер готов выйти на бой против Макгрегора в любом весе

Топовый легковес UFC Майкл Чендлер поделился ожиданиями от боя против Конора Макгрегора.

"Даю все 100%, что поединок состоится 29 июня. Но я не уверен, что мы будем драться в среднем весе – тут 50 на 50. Честно говоря, для меня это не имеет никакого значения. Средний дивизион, полутяжелый – мне плевать.

Он не планирует драться в легком весе, потому что хочет выглядеть огромным. В полусредний вес он тоже не полезет – идея подраться в этом дивизионе принадлежала мне, а Конор не любит, когда им командуют".

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"Теперь он говорит о среднем весе. Мне все равно. У меня есть соперник и дата – это главное", – сказал Чендлер в интервью LowKickMMA.

В последний раз Конор выходил в октагон в июле 2021 года, когда проиграл Дастину Порье техническим нокаутом, получив перелом ноги. Чендлер в ноябре 2022 года уступил Порье удушающим приемом.

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