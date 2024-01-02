iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Я сломаю Конора": Чендлер ответил на анонс поединка с Макгрегором

Американец ждет встречи с легендой.
Сегодня, 20:49
Майкл Чендлер / Getty Images
Майкл Чендлер / Getty Images

Топовый легковес UFC Майкл Чендлер высказался об анонсе поединка с Конором Макгрегором.

"29 июня мы его сломаем. Как хотите, так меня и называйте. Но не смейте говорить, что я скучный боец", – написал Чендлер в соцсетях.

Напомним, бойцы встретятся на Международной бойцовской неделе в Лас-Вегасе. Поединок пройдет в средней весовой категории.

Ранее сообщалось, что легенда UFC посоветовал Чендлеру отказаться от боя с Макгрегором.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC конор макгрегор майкл чендлер

Статьи по теме

Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Сехудо - о боях Макгрегора в четырех разных категориях: Настоящее безумие Сехудо - о боях Макгрегора в четырех разных категориях: Настоящее безумие
Один из самых хайповых бойцов UFC объявил о возобновлении карьеры Один из самых хайповых бойцов UFC объявил о возобновлении карьеры
Бонуччи - о Беллингеме: Он – это нечто особенное, не из этого мира Бонуччи - о Беллингеме: Он – это нечто особенное, не из этого мира
Помочь журналистам

Видео

Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 видео голов и лучших моментов матча АПЛ
Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 видео голов и лучших моментов матча АПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция Рождественской гонки-2023
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2023 года по CS по версии HLTV: NertZ занял 14-ю позицию
просмотров

Последние новости

Европа22:22
Бонуччи - о Беллингеме: Он – это нечто особенное, не из этого мира
Европа22:12
Тен Хаг хочет сохранить контроль над трансферами клуба
Европа21:53
Немецкий клуб сделал предложение Шахтеру по Судакову
Теннис21:40
Надаль вышел на четвертое место по количеству побед в рамках ATP
Киберспорт21:30
ТОП-20 лучших игроков 2023 года по CS по версии HLTV: NertZ занял 14-ю позицию
Европа21:19
Экс-игрок Челси: Клуб потратил на Мудрика более 60 млн, а он дает очень мало конечного продукта
Европа21:05
Владелец ПСЖ прятался в самолете от французской полиции
ММА20:49
"Я сломаю Конора": Чендлер ответил на анонс поединка с Макгрегором
Европа20:33
Ньюкаслу придется продать одну из своих звезд из-за ФФП
Европа20:16
Симеоне: Реал и Барселона – монстры Ла Лиги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK