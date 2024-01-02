"Я сломаю Конора": Чендлер ответил на анонс поединка с Макгрегором

Топовый легковес UFC Майкл Чендлер высказался об анонсе поединка с Конором Макгрегором.

"29 июня мы его сломаем. Как хотите, так меня и называйте. Но не смейте говорить, что я скучный боец", – написал Чендлер в соцсетях.

Напомним, бойцы встретятся на Международной бойцовской неделе в Лас-Вегасе. Поединок пройдет в средней весовой категории.

Ранее сообщалось, что легенда UFC посоветовал Чендлеру отказаться от боя с Макгрегором.

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