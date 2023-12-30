Легенда UFC посоветовал Чендлеру отказаться от боя с Макгрегором

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Даниэль Кормье дал совет Майклу Чендлеру касаемо ситуации с боем против Конора Макгрегора.

"Все это похоже на мыльную оперу. Майкл без передышек преследует Конора. Чендлер – мой приятель, мне не нравится это говорить, но он отчаялся.

Он на каждом шагу шел на уступки и делал все, чтобы бой состоялся, а Макгрегор продолжал играться".

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"Конору комфортно, потому что Чендлер себя так ведет. Майкл принимает такое поведение, но в какой-то момент ему нужно будет сказать: "К черту, я иду дальше", – сказал Кормье на своем Ютуб-канале.

Напомним, Чендлер и Макгрегор должны были встретиться в рамках финала шоу TUF, однако ирландец хочет заполучить денежный и хайповый бой.

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