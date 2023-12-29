Макгрегор может подраться с бывшим чемпионом UFC

Бывший чемпион UFC Петр Ян высказался касаемо возможного боя против Конора Макгрегора.

"Бой с Конором… Это можно об этом думать, говорить, визуализировать, но я понимаю так: это может произойти, если будут люди, готовые это устроить. Вот и все.

С точки зрения реальности это может произойти. А далее уже додумывать. Весовые категории – это тоже такой момент. Если Конору скажут согнать 10 кг, он не сгонит? Мне набрать 10 кг? Мне не надо набирать, я в порядке, уже как неваляшка!"

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"Стердаун с Конором – для движухи, скрасить мероприятие. Мы были приглашенными гостями, все хотят шоу, чтобы не прошло все тихо.

Это залетело, было много внимания. Но, возвращаясь к поединку, это возможно. Но у меня пока контракт с UFC, и пока я не могу этого сделать. Если бы не было контракта, можно было много боев организовать", – сказал Ян в интервью MMA Time.

Напомним, оба бойца потерпели поражения в своих последних поединках.

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