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Президент UFC сделал анонс касаемо 300-го номерного турнира

Глава компании призвал не беспокоиться за юбилейное событие.
Сегодня, 16:20
Дана Уайт / Getty Images
Дана Уайт / Getty Images

Президент UFC Дана Уайт высказался о предстоящем 300-м турнире.

"Ребята, вы не вывезете главный бой турнира. Мы работаем над несколькими вариантами. Поверьте, главный бой UFC 300 будет сумасшедшим", – заявил Уайт в соцсетях.

Напомним, 300-й турнир UFC состоится в ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе (Невада).

Ранее сообщалось, что Макгрегор намерен выступить на юбилейном UFC 300.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Дана Уайт

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