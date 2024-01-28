Президент UFC сделал анонс касаемо 300-го номерного турнира

Глава компании призвал не беспокоиться за юбилейное событие.

Президент UFC Дана Уайт высказался о предстоящем 300-м турнире.

"Ребята, вы не вывезете главный бой турнира. Мы работаем над несколькими вариантами. Поверьте, главный бой UFC 300 будет сумасшедшим", – заявил Уайт в соцсетях.

Напомним, 300-й турнир UFC состоится в ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе (Невада).

Ранее сообщалось, что Макгрегор намерен выступить на юбилейном UFC 300.

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