Президент UFC сделал анонс касаемо 300-го номерного турнира
Глава компании призвал не беспокоиться за юбилейное событие.
Президент UFC Дана Уайт высказался о предстоящем 300-м турнире.
"Ребята, вы не вывезете главный бой турнира. Мы работаем над несколькими вариантами. Поверьте, главный бой UFC 300 будет сумасшедшим", – заявил Уайт в соцсетях.
Напомним, 300-й турнир UFC состоится в ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе (Невада).
Ранее сообщалось, что Макгрегор намерен выступить на юбилейном UFC 300.
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