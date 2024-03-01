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Порье выступил с заявлением касаемо возможного завершения карьеры

Следующий бой может стать для американца последним.
Сегодня, 17:22
Дастин Порье / Getty Images
Дастин Порье / Getty Images

Топовый легковес UFC Дастин Порье высказался о возможном завершении карьеры.

"Каждый мой новый бой может стать последним, учитывая, что мне уже 35 лет. Это мой 30-й бой в UFC, так что все возможно", − сказал американец в интервью TMZ Sports.

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Напомним, в следующем бою Порье подерется с Бенуа Сен-Дени в рамках турнира UFC 299, которой пройдет 10 марта.

За свою карьеру Дастин провел 37 боев, 28 из которых он выиграл, в 8 потерпел поражение и один поединок был признан не состоявшимся.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Дастин Порье

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