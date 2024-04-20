Топовый полутяж UFC готов подраться за титул на родине чемпиона

Боец UFC Иржи Прохазка заявил о готовности провести бой за титул против Алекса Перейры.

"Хочу получить титульный шанс. Особенно после нашего поединка в Нью-Йорке. Понимаю, что моя тактика с Перейрой не сработает – пропускать удары будет нельзя. Но люди должны понимать, что я умею подстраиваться под оппонентов. С ним я буду драться по-другому – как другой человек".

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"Я бы хотел встретиться с Перейрой как можно скорее. Если мне дадут титульник против Алекса, то я буду готов подраться на турнире в Бразилии. Через две недели. Если мне дадут другую дату, то посмотрим", – сказал Прохазка в интервью MMA Fighting.

Напомним, бойцы уже проводили очное противостояние в 2023 году. Тогда Перейра нокаутировал чеха во втором раунде.

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