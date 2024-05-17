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Махачев оценил возможность проведения боя с Макгрегором

Обладатель пояса готов дать шанс ирландцу.
Сегодня, 12:51
Ислам Махачев / Getty Images
Ислам Махачев / Getty Images

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев заявил о намерении подраться с Конором Макгрегором.

"Было бы глупо отказываться. Конечно, я соглашусь подраться с ним. Но это будет легко, ребят. Этот парень уже не тот.

Не хочу выставлять Конора в плохом свете, но все понимают, что он уже не тот. Раньше − да, конечно. Когда он дрался с Хабибом, то был в хорошей форме".

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"Он когда-то был бойцом высокого уровня, но затем было слишком много алкоголя, слишком много виски", − сказал Махачев на подкасте Генри Сехудо.

Напомним, в следующем своем поединке Ислам встретится с Дастином Порье 2 июня в рамках номерного турнира UFC.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC конор макгрегор Ислам Махачев

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