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"Деклассирую его": Чендлер высказался о бое с Макгрегором

Американец продолжает верить в свою победу.
Сегодня, 21:21
Макгрегор и Чендлер / Getty Images
Макгрегор и Чендлер / Getty Images

Топовый легковес UFC Майкл Чендлер поделился мнением о предстоящем поединке с Конором Макгрегором.

"Считаю, что бью сильнее, чем он. Думаю, что длительный простой повлиял на его тайминг, движения и рефлексы. С первых секунд боя буду наносить мощные удары, заставлю его сомневаться в себе".

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"Конечно, буду держать блок – все будет не так, как раньше. Если захочу, то переведу его на настил, проведу удушающим прием. Деклассирую его и оформлю досрочную победу, потому что я заслужил это", – сказал Чендлер в интервью Shawn Ryan Show.

Напомним, поединок Макгрегор - Чендлер состоится в ночь на 30 июня в рамках турнира UFC 303.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC конор макгрегор майкл чендлер

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