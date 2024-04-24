"Деклассирую его": Чендлер высказался о бое с Макгрегором

Топовый легковес UFC Майкл Чендлер поделился мнением о предстоящем поединке с Конором Макгрегором.

"Считаю, что бью сильнее, чем он. Думаю, что длительный простой повлиял на его тайминг, движения и рефлексы. С первых секунд боя буду наносить мощные удары, заставлю его сомневаться в себе".

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"Конечно, буду держать блок – все будет не так, как раньше. Если захочу, то переведу его на настил, проведу удушающим прием. Деклассирую его и оформлю досрочную победу, потому что я заслужил это", – сказал Чендлер в интервью Shawn Ryan Show.

Напомним, поединок Макгрегор - Чендлер состоится в ночь на 30 июня в рамках турнира UFC 303.

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