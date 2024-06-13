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UFC активно предлагает бойцам "спасти" UFC 303, заменив Макгрегора

Организация решила себя обезопасить.
Вчера, 12:20
Дана Уайт / Getty Images
Дана Уайт / Getty Images

Авторитетный инсайдер заявил, что бой Конора Макгрегора и Майкла Чендлера вряд ли состоится.

"На прошлой неделе все волнения вокруг мейн-ивента UFC 303 начали рассеиваться. Казалось, что все в силе: Чендлер давал интервью, на телевидении пускали рекламу.

Но 11 июня утром несколько источников сообщили мне, что бойцам рассылают запросы на 30 июня с предложением выйти на замену".

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"Если коротко, то пессимизм вокруг главного боя присутствует. Даже больший, чем на прошлой неделе, когда отменили пресс-конференцию в Дублине", − написал в соцсетях Ариэль Хельвани.

Напомним, бой Макгрегор - Чендлер должен пройти в ночь на 30 июня в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 303.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC конор макгрегор

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