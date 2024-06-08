UFC опубликовал трейлер к бою Макгрегор - Чендлер

UFC представил официальный трейлер 303-го номерного турнира.

29 июня в Лас-Вегасе состоится очередной ивент, в главном событии которого пройдет бой в полусреднем весе между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером.

Напомним, вокруг главное поединка турнира ходили слухи, что ирландец не сможет принять участие.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион UFC согласился заменить Макгрегора в бою с Чендлером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!