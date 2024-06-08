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UFC опубликовал трейлер к бою Макгрегор - Чендлер

Компания подтвердила, что поединок состоится.
Сегодня, 19:19
Макгрегор и Чендлер / Getty Images
Макгрегор и Чендлер / Getty Images

UFC представил официальный трейлер 303-го номерного турнира.

29 июня в Лас-Вегасе состоится очередной ивент, в главном событии которого пройдет бой в полусреднем весе между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером.

Напомним, вокруг главное поединка турнира ходили слухи, что ирландец не сможет принять участие.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион UFC согласился заменить Макгрегора в бою с Чендлером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC конор макгрегор майкл чендлер

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