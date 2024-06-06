Бывший чемпион UFC согласился заменить Макгрегора в бою с Чендлером
Волкановски готов к новому вызову.
Бывший чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски заявил о готовности провести бой с Майклом Чендлером.
"Да, 100%. Я не против подраться с Чендлером. Согласен на любой поединок, если он будет достаточно громким. Готов спасти турнир – кажется, теперь это моя фишка", – сказал Волкановски в интервью ютуб-каналу Submission Radio.
Напомним, бой Конора должен состояться в ночь на 30 июня в рамках турнира UFC 303.
Ранее сообщалось, что UFC активно ищет замену Макгрегору в грядущем бою с Чендлером.
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