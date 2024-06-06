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Бывший чемпион UFC согласился заменить Макгрегора в бою с Чендлером

Волкановски готов к новому вызову.
Сегодня, 21:49
Алекс Волкановски / Getty Images
Алекс Волкановски / Getty Images

Бывший чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски заявил о готовности провести бой с Майклом Чендлером.

"Да, 100%. Я не против подраться с Чендлером. Согласен на любой поединок, если он будет достаточно громким. Готов спасти турнир – кажется, теперь это моя фишка", – сказал Волкановски в интервью ютуб-каналу Submission Radio.

Напомним, бой Конора должен состояться в ночь на 30 июня в рамках турнира UFC 303.

Ранее сообщалось, что UFC активно ищет замену Макгрегору в грядущем бою с Чендлером.

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