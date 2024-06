UFC активно ищет замену Макгрегору в грядущем бою с Чендлером

Авторитетный инсайдер Ариэль Хельвани заявил, что UFC ищет замену на бой Конор Макгрегор - Майкл Чендлер.

"Остается надежда, что бой состоится. Я бы сказал, что позитивные моменты есть. Но UFC уже опросил нескольких бойцов – руководство хочет понять, кто сможет заменить Конора, а кто согласится поучаствовать в совершенно новом поединке", – написал журналист.

The hope is still that the fight is on. There is positivity, I'd say. But they have sent out feelers to see who might be able to fill in, either as a replacement or an entirely new fight at the top of the bill. Still developing, and still some time. https://t.co/zsAsM0AMFa