Макгрегор извинился перед фанатами за срыв пресс-конференции с Чендлером на родине

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор высказался об отмене пресс-конференции с Майклом Чендлером в Дублине.

"По согласованию с UFC, пресс-конференция была отменена из-за ряда препятствий, на которые мы не в силах повлиять.

Приношу извинения ирландцам и фанатам по всему миру за причиненные неудобства. Я ценю вашу поддержку и страсть".

"С нетерпением жду момента, когда смогу показать величайшее шоу в октагоне", − написал в соцсетях ирландец.

