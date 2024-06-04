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Макгрегор извинился перед фанатами за срыв пресс-конференции с Чендлером на родине

Ирландец хотел порадовать соотечественников ярким шоу, но, увы, не вышло.
Сегодня, 12:55
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор высказался об отмене пресс-конференции с Майклом Чендлером в Дублине.

"По согласованию с UFC, пресс-конференция была отменена из-за ряда препятствий, на которые мы не в силах повлиять.

Приношу извинения ирландцам и фанатам по всему миру за причиненные неудобства. Я ценю вашу поддержку и страсть".

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"С нетерпением жду момента, когда смогу показать величайшее шоу в октагоне", − написал в соцсетях ирландец.

Напомним, Макгрегор в ночь на 30 июня подерется с Майклом Чендлером в рамках UFC 303.

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