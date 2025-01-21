"Будем отъедаться": Потеря показал, чем занимается во время перерыва в выступлениях
Украинский боец среднего веса Игорь Потеря опубликовал забавное видео после того, как взял перерыв в выступлениях, потерпев поражение от бразильца Марко Тулио на UFC Fight Night 249.
Спортсмен, поедая торт, сообщил, что больше не будет заниматься изнурительными весогонками и будет возвращаться в полутяжелую категорию.
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"Больше никаких весогонок, будем отъедаться и возвращаться с новыми силами в полутяжелую весовую категорию, и забирать свое.
Но сначала восстановление и пауза с боями. Мой любимый морковно-ореховый торт", - написал Потеря.
Напомним, что после поражения от Тулио в первом раунде Потеря объявил, что собирается взять годичную паузу в выступлениях.
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