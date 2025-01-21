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"Будем отъедаться": Потеря показал, чем занимается во время перерыва в выступлениях

Украинский боец продемонстрировал, как восстанавливается после недавнего сокрушительного поражения.
Сегодня, 13:58
Игорь Потеря / Getty Images
Игорь Потеря / Getty Images

Украинский боец ​​среднего веса Игорь Потеря опубликовал забавное видео после того, как взял перерыв в выступлениях, потерпев поражение от бразильца Марко Тулио на UFC Fight Night 249.

Спортсмен, поедая торт, сообщил, что больше не будет заниматься изнурительными весогонками и будет возвращаться в полутяжелую категорию.

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"Больше никаких весогонок, будем отъедаться и возвращаться с новыми силами в полутяжелую весовую категорию, и забирать свое.

Но сначала восстановление и пауза с боями. Мой любимый морковно-ореховый торт", - написал Потеря.

Напомним, что после поражения от Тулио в первом раунде Потеря объявил, что собирается взять годичную паузу в выступлениях.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC игорь потеря

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