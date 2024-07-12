Макгрегор выступил с анонсом своего камбэка

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор анонсировал свое возвращение.

"Возвращение приближается", – написал в соцсетях ирландец.

Comeback loading… ⚡️ — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 11, 2024

Напомним, Конор не выходил в октагон с 2021 года, когда получил травму в бою с Дастином Порье.

Ранее сообщалось, что Чендлер готов отказаться от боя с Макгрегором ради легенды UFC.

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