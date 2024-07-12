Макгрегор выступил с анонсом своего камбэка
Ирландец готовится к громкому поединку.
Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор анонсировал свое возвращение.
"Возвращение приближается", – написал в соцсетях ирландец.
Comeback loading… ⚡️— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 11, 2024
Напомним, Конор не выходил в октагон с 2021 года, когда получил травму в бою с Дастином Порье.
Ранее сообщалось, что Чендлер готов отказаться от боя с Макгрегором ради легенды UFC.
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