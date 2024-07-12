iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Макгрегор выступил с анонсом своего камбэка

Ирландец готовится к громкому поединку.
Сегодня, 17:51
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор анонсировал свое возвращение.

"Возвращение приближается", – написал в соцсетях ирландец.

Напомним, Конор не выходил в октагон с 2021 года, когда получил травму в бою с Дастином Порье.

Ранее сообщалось, что Чендлер готов отказаться от боя с Макгрегором ради легенды UFC.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC конор макгрегор

Статьи по теме

Чендлер готов отказаться от боя с Конором ради легенды UFC Чендлер готов отказаться от боя с Конором ради легенды UFC
Порье осудил Макгрегора за отказ драться с Чендлером из-за травмы пальца Порье осудил Макгрегора за отказ драться с Чендлером из-за травмы пальца
Макгрегор объявил о подготовке к новому бою Макгрегор объявил о подготовке к новому бою
Сборная Испании хочет продлить контракт с главным тренером, дав ему солидное улучшение зарплаты Сборная Испании хочет продлить контракт с главным тренером, дав ему солидное улучшение зарплаты
Помочь журналистам

Видео

Нидерланды - Англия 1:2 видео голов матча Евро-2024
Нидерланды - Англия 1:2 видео голов матча Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Евро-2024: Англия обыграла Нидерланды и вышла в финал
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа19:19
Сборная Испании хочет продлить контракт с главным тренером, дав ему солидное улучшение зарплаты
Бокс19:05
"Усик отправит его на пенсию": в команде Александра дерзко наехали на Фьюри
Европа18:50
Семья Мбаппе намерена приобрести клуб из Франции
Теннис18:38
Уимблдон-2024 (ATP): Алькарас выбил Медведева и стал финалистом, Джокович сыграет с Музетти
Сборные18:24
Сборная Украины U-20 стартовала с победы на Евробаскете в Дивизионе В
Европа18:22
Наполи может перехватить у Марселя игрока Манчестер Юнайтед
Теннис18:08
Россиянин Медведев в полуфинале Уимблдона послал судью
ММА17:51
Макгрегор выступил с анонсом своего камбэка
Олимпийские игры17:46
Беленюк показал форму сборной Украины на Олимпиаде-2024
Европа17:30
Ямаль впервые высказался о фото, где его купает Месси
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK