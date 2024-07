Чендлер готов отказаться от боя с Конором ради легенды UFC

Легковес UFC Майкл Чендлер заявил, что хочет подраться с Нейтом Диазом.

"У меня есть хорошая идея. Я подерусь с Нейтом Диазомкак настоящий мужчина, а Конор Макгрегор пусть сидит на своей яхте и смотрит наш бой в тапочках", – написал в социальных Майкл.

Sit down, Ron… better idea - me and @NateDiaz209 fight like real men, while Conor sits on a yacht and watches on PPV in his slippers. #ufcnoche #riyadhseason https://t.co/VKR7MFAdg2