Двалишвили довольно легко одолел О'Малли и выиграл чемпионский титул UFC

В Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоялся ивент UFC 306, в главном событии которого между собой встретились чемпион UFC в более легком весе Шон О'Малли и грузинский боец ​​Мераб Двалишвили.

Традиционно Двалишвили с первого раунда пытался перевести схватку в партер, поскольку именно там у него было бы преимущество над чемпионом, но если в стартовой пятиминутке бой был достаточно ровным, то во втором грузине был лучшим.

А вот третий раунд заканчивался очень интересно, ведь О'Малли в концовке очень неплохо провел несколько ударов, один из которых коленом в голову.Тем не менее, в четвертом Двалишвили снова старался больше бороться и поэтому имел преимущество, а в концовке дал сопернику подняться и несколько секунд наносил удар за ударом.

На второй минуте последнего раунда Мераб совершил великолепный тейкдаун, после чего зажал Шона у "стенки" и наносил ему удары коленями. На этом моменте казалось, что все – бой можно заканчивать, но О'Малли смог оправиться и нанести несколько очень неплохих ударов ногами.

Тем не менее, этого было маловато, чтобы вывести из строя Двалишвили, а возможно и мало, чтобы выиграть даже этот раунд.

Судьи не стали делать глупостей и все трое отдали победу Двалишвили, хотя двое из них и отдали близкие раунды именно бывшему чемпиону.

О'Малли - Двалишвили 0:3 (46:49, 47:48, 47:48)

На ISPORT доступны результаты всех поединков, прошедших в рамках турнира UFC 306.

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