UFC 306: результаты всех поединков

Riyadh Season Noche UFC – очередной турнир от UFC, который проходит на арене The Sphere в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

В главном событии которого проведут бой чемпион легчайшего дивизиона Шон О'Мэлли и претендент на его титул Мераб Двалишвили.

Основной кард

Валентина Шевченко – Алекса Грассо, победа единогласным решением судей ;

– Алекса Грассо, ; Диего Лопес - Брайан Ортег, победа единогласным решением судей;

- Брайан Ортег, победа единогласным решением судей; Эстебан Рибович - Даниэль Зеллхубер, победа раздельным решением судей;

- Даниэль Зеллхубер, победа раздельным решением судей; Роналдо Родригес - Од Осборн, победа единогласным решением судей;

Предварительный кард

Норма Дюмонт - Ирен Алдану, победа единогласным решением судей;

- Ирен Алдану, победа единогласным решением судей; Игнасио Бахамондес - Мануэль Торрес, победа техническим нокаутом в 1-м раунде;

- Мануэль Торрес, победа техническим нокаутом в 1-м раунде; Кетлин Соуза - Язмин Хуареги, победа удушающим приемом в 1-м раунде;

- Язмин Хуареги, победа удушающим приемом в 1-м раунде; Джошуа Ван - Эдгар Чайрез, победа единогласным решением судей;

- Эдгар Чайрез, победа единогласным решением судей; Рауль Росас-младший - Киленга Аори, победа единогласным решением судей;

Также в мире единоборств состоялся боксерский поединок при участии Сауля Альвареса, который сумел одержать уверенную победу решением судей.

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