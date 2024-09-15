iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

UFC 306: результаты всех поединков

В Лас-Вегасе проходит большой турнир UFC.
Сегодня, 08:14
UFC 306 / Getty Images
UFC 306 / Getty Images

Riyadh Season Noche UFC – очередной турнир от UFC, который проходит на арене The Sphere в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

В главном событии которого проведут бой чемпион легчайшего дивизиона Шон О'Мэлли и претендент на его титул Мераб Двалишвили.

Основной кард

  • Валентина Шевченко – Алекса Грассо, победа единогласным решением судей;
  • Диего Лопес - Брайан Ортег, победа единогласным решением судей;
  • Эстебан Рибович - Даниэль Зеллхубер, победа раздельным решением судей;
  • Роналдо Родригес - Од Осборн, победа единогласным решением судей;

Предварительный кард

  • Норма Дюмонт - Ирен Алдану, победа единогласным решением судей;
  • Игнасио Бахамондес - Мануэль Торрес, победа техническим нокаутом в 1-м раунде;
  • Кетлин Соуза - Язмин Хуареги, победа удушающим приемом в 1-м раунде;
  • Джошуа Ван - Эдгар Чайрез, победа единогласным решением судей;
  • Рауль Росас-младший - Киленга Аори, победа единогласным решением судей;

Также в мире единоборств состоялся боксерский поединок при участии Сауля Альвареса, который сумел одержать уверенную победу решением судей.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC

Статьи по теме

Двалишвили довольно легко одолел О'Малли и выиграл чемпионский титул UFC Двалишвили довольно легко одолел О'Малли и выиграл чемпионский титул UFC
Шевченко в третьем бою все же деклассировала Грассо Шевченко в третьем бою все же деклассировала Грассо
UFC: Дрикус дю Плесси досрочно победил Адесанью, сохранив чемпионский пояс UFC: Дрикус дю Плесси досрочно победил Адесанью, сохранив чемпионский пояс
Мухаммад стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе, победив решением судей Эдвардса Мухаммад стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе, победив решением судей Эдвардса
Помочь журналистам

Видео

Чехия - Украина 3:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Чехия - Украина 3:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Володько
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец в топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Футбол сегодня: матчи МЮ, Ливерпуля, Челси, Реала, Ювентуса, Милана, Баварии и поединки в УПЛ
просмотров

Последние новости

Другие страны10:04
Экс-игрок Манчестер Юнайтед отметился феерическим дебютом в саудовской лиге
Формула 109:40
Гасли дисквалифицирован с квалификации Гран-при Азербайджана
Киберспорт09:20
The International: онлайн трансляция финала нижней сетки Gaimin Gladiators - Tundra Esports
Киберспорт09:19
The International 2024: Tundra и GG сыграют за выход в грандфинал
ММА09:14
Определилась дата боя Джонс - Миочич
ММА09:08
Двалишвили довольно легко одолел О'Малли и выиграл чемпионский титул UFC
Бокс08:45
Плант победил Маккаби техническим нокаутом
ММА08:14
UFC 306: результаты всех поединков
Бокс08:14
Лара победил Гарсию техническим нокаутом в девятом раунде
ММА08:07
Шевченко в третьем бою все же деклассировала Грассо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK