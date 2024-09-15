UFC 306: результаты всех поединков
В Лас-Вегасе проходит большой турнир UFC.
Riyadh Season Noche UFC – очередной турнир от UFC, который проходит на арене The Sphere в Лас-Вегасе, штат Невада, США.
В главном событии которого проведут бой чемпион легчайшего дивизиона Шон О'Мэлли и претендент на его титул Мераб Двалишвили.
Основной кард
- Валентина Шевченко – Алекса Грассо, победа единогласным решением судей;
- Диего Лопес - Брайан Ортег, победа единогласным решением судей;
- Эстебан Рибович - Даниэль Зеллхубер, победа раздельным решением судей;
- Роналдо Родригес - Од Осборн, победа единогласным решением судей;
Предварительный кард
- Норма Дюмонт - Ирен Алдану, победа единогласным решением судей;
- Игнасио Бахамондес - Мануэль Торрес, победа техническим нокаутом в 1-м раунде;
- Кетлин Соуза - Язмин Хуареги, победа удушающим приемом в 1-м раунде;
- Джошуа Ван - Эдгар Чайрез, победа единогласным решением судей;
- Рауль Росас-младший - Киленга Аори, победа единогласным решением судей;
Также в мире единоборств состоялся боксерский поединок при участии Сауля Альвареса, который сумел одержать уверенную победу решением судей.
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