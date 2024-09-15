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Шевченко в третьем бою все же деклассировала Грассо

Девушки провели третий бой друг с другом.
Сегодня, 08:07
Шевченко - Гроссо / Getty Images
Шевченко - Гроссо / Getty Images

В рамках шоу UFC-306 состоялся поединок за титул чемпионки промоушен в самом легком весе между мексиканкой Алексой Грассо и киргизской Валентиной Шевченко.

Это была третья встреча между девушками. Впервые, в начале 2023 года, Грассо одержала досрочную победу в четвертом раунде, а вот в бою-реванше была скандальная ничья - один из судей отдал довольно равный раунд мексиканцы со счетом 10:8, что и привело к ничейному счету.

Теперь же, в Лас-Вегасе, Шевченко шикарно начала бой, первые два раунда выиграв очень уверенно.

Остальные поединки Валентина также провела достаточно уверенно, не давая сопернице перевернуть ход боя.

В итоге девушки провели все пять раундов и целых 15 минут из 25 Шевченко контролировала соперницу на конвасе и ни один из судей не сомневался в победе киргизки.

Алекса Грассо - Валентина Шевченко 0:3 (45:50, 45:50, 45:50)

Также на ISPORT можно ознакомиться с результатами всех поединков в рамках турнира UFC 306.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC

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