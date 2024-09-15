Альварес победил Берлангу единогласным решением судей

Несмотря на обещание, Канело так и не смог отправить соперника в нокаут.

В ночь на воскресенье, 15 сентября, на T-Mobile Arena в Лас-Вегаса, штат Невада, США состоялся бой за чемпионский пояс WBC и WBO во втором среднем весе между Саулем Альваресом (61–2–2, 39 КО) и Эдгаром Берлангой (22-0, 17 КО).

Мексиканский боксер сразу захватил инициативу и начал давить оппонента, и уже в третьем раунде Берланга оказался в нокдауне.

Несмотря на то, что пуэрториканец сумел подняться без особых трудностей, противопоставить что-либо более опытному сопернику у него не получалось.

Стоит отметить, что Альварес не стеснялся драться грязно и даже успевал играть на публику. Однако довести поединок до нокаута, как он обещал ранее, у него не получалось.

В трех финальных раундах мексиканец прибавил в темпе, но уложить Берлангу ему так и не удалось. Единогласным решением судьи отдали победу Саулю Альваресу.

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