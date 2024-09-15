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Альварес - Берланга: лучшие моменты боя - видео

Мексиканский боксер одержал победу единогласным решением судей. Лучшие моменты боя Сауль Альварес - Эдгар Берланга.
Сегодня, 13:30
Альварес победил Берлангу / Getty Images
Альварес победил Берлангу / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в суперсреднем весе мексиканец Сауль Альварес (62-2-2, 39 КО) одержал победу в бою против пуэрториканца Эдгара Берланги (22-1, 17 КО).

Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 15 сентября, на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США, став главным событием вечера бокса от промоутерской компании TGB Promotions.

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Альваресу удалось отправить соперника в нокдаун в третьем отрезке, однако бой продлился всю отведенную дистанцию 12 раундов. Победа в итоге досталась Канело единогласным решением судей со счетом 119-109, 119-109, 117-110.

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Альварес - Берланга:

Ранее Сауль Альварес назвал условие для боя с Теренсом Кроуфордом.

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