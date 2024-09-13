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"Вы знаете мою цену": Альварес назвал условие для боя с Кроуфордом

Мексиканский боксер оценил возможность проведения мегафайта с американцем.
Сегодня, 15:44
Сауль Альварес / Getty Images
Сауль Альварес / Getty Images

Объединенный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес высказался о вероятности организации боя с Теренсом Кроуфордом.

Мексиканский боксер не исключает подобной возможности, но рассчитывает на внушительный гонорар.

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"Мы все видели, как Кроуфорд провел последний бой. Вот для чего нужны весовые категории. Я могу сказать, что для меня это будет легкий поединок.

Парень много двигается и является хорошим боксером. Его будет сложно поймать в стартовых раундах, но потом я пойму, как нужно с ним драться.

Возможен ли этот бой? Почему бы и нет, мы же в боксерском бизнесе. Вы уже много раз спрашивали меня по этому поводу, и я отвечал. Вы знаете мою цену", - приводит слова Альвареса Boxing News 24.

Ранее промоутер назвал единственного соперника, который может заинтересовать Кроуфорда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес Теренс Кроуфорд

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