Промоутер назвал единственного соперника, который может заинтересовать Кроуфорда

Промоутер Эдди Хирн выразил уверенность, что Теренс Кроуфорд может вернуться в ринг только ради одного поединка.

Функционер убежден, что именитый американский боксер хочет подраться лишь с Саулем Альваресом.

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"Я не думаю, что Кроуфорд снова подерется, если только это не будет бой против Сауля Альвареса. Я не думаю, что он подерется с Верджилом Ортисом. Кроуфорд не проведет реванш с Мадримовым, он однозначно не подерется с Эннисом. Так с кем ему биться? Я не думаю, что он сразится с Фундорой, потому что Теренс заработал много денег, и ему неинтересно проводить бои, которые не принесут ему огромное состояние или не взбудоражат его.

Кроуфорд думает о поединке с Канело. Если Теренс не сможет заполучить этот бой, то я не думаю, что он снова подерется", - сказал Хирн в комментарии K.O. Artist Sports.

Ранее Альваерс оценил вероятность проведения боя с Кроуфордом.

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