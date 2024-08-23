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"Мне ничего не нужно": Альварес оценил вероятность боя с Кроуфордом

Мексиканский чемпион не напрашивается, но не против обсудить потенциальный поединок.
Сегодня, 13:59
Сауль Альварес / Getty Images
Сауль Альварес / Getty Images

Объединенный чемпион мира в суперсреднем дивизионе Сауль Альварес высказался о потенциальном бое с обладателем титула WBA в первом среднем весе Теренсом Кроуфордом.

По словам мексиканца, он может обсудить подобную возможность, но только после своего ближайшего поединка против Эдгара Берланги.

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"Я сказал: "Смотрите, я не хочу обсуждать другие бои". После поединка с Берлангой мы можем сесть и поговорить об этом, сделать так, чтобы во всем был смысл. Но если нет, то я ни о чем не прошу. Я доволен своим положением. Я не прошу сделать мне бой.

Я не прошу устроить поединок с Кроуфордом. Мне ничего не нужно. Я делаю свое собственное дело. Все в порядке. Так что если вы хотите устроить этот бой, то ладно. Мы можем поговорить после моего поединка", - сказал Альварес в комментарии YouTube-каналу Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

Бой Альварес - Берланга состоится 14 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Ранее Альварес попытался приуменьшить последнюю победу Кроуфорда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес Теренс Кроуфорд

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