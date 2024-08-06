"Он проиграл": Альварес попытался приуменьшить последнюю победу Кроуфорда

Мексиканец не считает, что американец одолел чемпиона первого среднего веса Мадримова.

Объединенный чемпион суперсреднего веса Сауль Альварес прокомментировал победу нового обладателя пояса WBA в первом среднем дивизионе Теренса Кроуфорда в бою против Исраила Мадримова.

Мексиканский боксер заявил, что не считает, что американец выиграл этот поединок.

Читай также: Кроуфорд покорил четвертый дивизион, отобрав титул у Мадримова: видео лучших моментов боя

"Я думаю, что Кроуфорд понимает, почему существуют весовые категории, правильно? Теренс выдал хороший бой, но я считаю, что он проиграл. Или же была ничья. Победа могла достаться другой стороне", - сказал Альварес в комментарии FightHype.com.

Отметим, также Альварес озвучил главное условие для боя с Кроуфордом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!