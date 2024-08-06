Альварес озвучил главное условие для боя с Кроуфордом
Объединенный чемпион мира в суперсреднем дивизионе Сауль Альварес заявил, что готов устроить бой с обладателем титула WBA в первом среднем весе Теренсом Кроуфордом.
По словам мексиканца, все будет зависеть от размера гонорара, который ему предложат за потенциальный поединок.
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"Почему бы и нет? Не поймите меня неправильно: Кроуфорд - отличный боец, но для меня в моей весовой категории это легкий бой и легкие деньги. Если гонорар будет правильным, то я в деле", - сказал Канело в комментарии SWAY'S UNIVERSE.
Ранее Александр Усик назвал победителя потенциального боя Альварес - Кроуфорд.
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