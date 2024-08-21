"Сильный, молодой, голодный": Альварес оценил своего ближайшего соперника

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауль Альварес поделился ожиданиями от ближайшего боя против Эдгара Берланги.

По словам мексиканца, он уверен, что ему по силам выйти в ринг и выполнить свою работу, одержав победу.

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"Чувствую себя прекрасно. Я всегда тренируюсь на все сто процентов, я хорошо чувствую себя и готов к этому вечеру.

Берланга - хороший, сильный, молодой, голодный боксер, но для меня ничего нового не будет. У меня был поединок со всеми видами бойцов: со сложными, с сильными. Я просто собираюсь выйти на ринг и сделать свое дело.

Я знаю, что я силен и хочу сделать все возможное, чтобы он почувствовал сильную боль. Я сосредоточен на этом.

Ему понадобится действительно хороший лагерь. Надеюсь, что он действительно хорошо подготовится, потому что ему это необходимо сделать", - сказал Альварес в комментарии TMZSports.

Бой Альварес - Берланга состоится 14 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Ранее Сауль Альварес озвучил главное условие для боя с Теренсом Кроуфордом.

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