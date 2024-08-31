Кроуфорд отказался от последнего титула в полусреднем весе

Американец Теренс Кроуфорд принял решение отказаться от титула WBA в полусреднем весе. Об этом говорится на официальном сайте Всемирной боксерской ассоциации.

Теперь суперчемпионом WBA стал литовец Эймантас Станионис.

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Напомним, Теренс в июле прошлого года досрочно победил своего соотечественника Эррола Спенса, став этим абсолютным чемпионом полусреднего дивизиона.

В августе нынешнего года Кроуфорд поднялся в первый средний вес и отобрал титул WBA у представителя Узбекистана Исраиля Мадримова.

Ранее сообщалось, что WBO обязала Фундору провести бой с Кроуфордом.

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