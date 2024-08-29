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"Это не имеет значения": Альварес отреагировал на назначение боя Кроуфорд - Фундора

Канело уверен, что подобное решение WBO не помешает его поединку с другим представителем рейтинга P4P.
Сегодня, 13:35
Сауль Альварес / Getty Images
Сауль Альварес / Getty Images

Объединенный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес высказался о решении WBO обязать своего чемпиона в первом среднем дивизионе Себастьяна Фундору провести бой против Теренса Кроуфорда.

Именитый мексиканский боксер, который 14 сентября еще должен встретиться в ринге с Эдгаром Берлангой, выразил уверенность, что это не повлияет на планы организовать его поединок против Кроуфорда.

Читай также: WBO обязала Фундору провести бой с Кроуфордом

"Я не думаю, что это означает срыв нашего боя. Я не говорю, что этот поединок не состоится. Это назначение не имеет значения", - приводит слова Альвареса BoxingScene.

Отметим, что промоутер Фундоры усомнился в возможности проведения боя с Кроуфордом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес Теренс Кроуфорд

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