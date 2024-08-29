iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Промоутер Фундоры усомнился в возможности проведения боя с Кроуфордом

Представитель боксера предполагает, что именитый соперник отдаст предпочтение более выгодному варианту.
Сегодня, 12:44
Себастьян Фундора / Getty Images
Себастьян Фундора / Getty Images

Сампсон Левкович, промоутер чемпиона мира по версиям WBO и WBC в первом среднем весе Себастьяна Фундоры, сомневается, что обладатель титула WBA Теренс Кроуфорд согласится на бой с его подопечным.

Представитель боксера считает, что вместо назначенного WBO поединка их потенциальный соперник постарается получить более финансово выгодный бой против Сауля Альвареса.

Читай также: WBO обязала Фундору провести бой с Кроуфордом

"Сейчас я жду предложения, но я уверен, что мы не получим его до 14 сентября. Мне хочется выяснить, за что будет драться Кроуфорд - за деньги или за титулы. Я верю, что он хочет денег.

Кроуфорд сделает все возможное, чтобы подраться с Канело. Его команда не позвонит мне до боя Альвареса с Берлангой", - приводит слова Левковича BoxingScene.

Ранее Альварес оценил вероятность боя с Кроуфордом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Теренс Кроуфорд

Статьи по теме

"Это не имеет значения": Альварес отреагировал на назначение боя Кроуфорд - Фундора "Это не имеет значения": Альварес отреагировал на назначение боя Кроуфорд - Фундора
Тренер объяснил, как Кроуфорд может победить Альвареса Тренер объяснил, как Кроуфорд может победить Альвареса
"Это стоит сделать": Тайсон назвал бой, который может войти в историю "Это стоит сделать": Тайсон назвал бой, который может войти в историю
"Мне ничего не нужно": Альварес оценил вероятность боя с Кроуфордом "Мне ничего не нужно": Альварес оценил вероятность боя с Кроуфордом
Помочь журналистам

Видео

РБ Зальцбург - Динамо 1:1 видео голов и обзор матча отбора Лиги чемпионов
РБ Зальцбург - Динамо 1:1 видео голов и обзор матча отбора Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Калининой и Цуренко
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, новая первая ракетка Украины
просмотров
Шахтер узнает соперников: онлайн-трансляция жеребьевки основной части Лиги чемпионов
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа16:28
Барселона может подписать защитника сборной Португалии
Украина15:55
Гармаш лаконично отреагировал на слухи о решении Ван Леувена – специалист перевел экс-звезду Динамо в дубль Металлиста-1925
Лига конференций15:50
"Мы выступаем за мир": Соперник Кривбасса выразил поддержку украинцам
Европа15:25
Защитник Манчестер Юнайтед завершил международную карьеру
Олимпийские игры14:58
Восемь украинцев поборются за медали в плавании в первый день Паралимпиады-2024
Теннис14:55
Калинина нашла причины поражения от Свитолиной на US Open
Европа14:25
Кардровая чистка Челси продолжается - одноклубник Мудрика продолжит карьеру во Франции
Бокс14:10
Бокс: расписание боев
Бокс13:58
IBF отправит реванш Эннис - Чухаджян на торги
Теннис13:55
Костюк раскритиковала организаторов US Open: Надо выкручиваться
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK