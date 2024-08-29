Промоутер Фундоры усомнился в возможности проведения боя с Кроуфордом

Сампсон Левкович, промоутер чемпиона мира по версиям WBO и WBC в первом среднем весе Себастьяна Фундоры, сомневается, что обладатель титула WBA Теренс Кроуфорд согласится на бой с его подопечным.

Представитель боксера считает, что вместо назначенного WBO поединка их потенциальный соперник постарается получить более финансово выгодный бой против Сауля Альвареса.

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"Сейчас я жду предложения, но я уверен, что мы не получим его до 14 сентября. Мне хочется выяснить, за что будет драться Кроуфорд - за деньги или за титулы. Я верю, что он хочет денег.

Кроуфорд сделает все возможное, чтобы подраться с Канело. Его команда не позвонит мне до боя Альвареса с Берлангой", - приводит слова Левковича BoxingScene.

Ранее Альварес оценил вероятность боя с Кроуфордом.

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