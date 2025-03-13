Без Швентек: Польша объявила заявку на матч против сборной Украины в Кубке Билли Джин Кинг

Вторая ракетка мира Ига Швентек не попала в заявку сборной Польши на Кубок Билли Джин Кинг. Польская команда будет противостоять сборным Украины и Швейцарии.

Цвета национальной команды будут защищать две представительницы топ-50 мирового рейтинга – Магдалена Френх и Магда Линетт. Компанию им составят Майя Хвалиньска и Катажина Кава. Тренерский штаб сможет внести изменения в заявку до 6 апреля.

Теннисная сборная Польши попала в группу E турнира. В финальный турнир выйдет победитель трио. Матчи с украинскими и швейцарскими теннисистками состоятся 11-12 апреля в польском Радоме на закрытых грунтовых кортах.

Кстати, ранее сборная Украины объявила заявку на Кубок Билли Джин Кинг.

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