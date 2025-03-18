Синнер добавил очередной турнир в график после дисквалификации

23-летний Янник Синнер выступит на грунтовом турнире в Гамбурге. В этом году Hamburg Open состоится за неделю до Ролана Гарроса, сообщает официальный X соревнований.

Немецкий турнир станет вторым стартом для итальянца после дисквалификации. Синнер получил 3-месячный бан за нарушение антидопинговых правил. Возвращение первой ракетки мира на корт случится на "Мастерсе" в Риме в начале мая.

В свою очередь Hamburg Open запланирован на 17-24 мая. Открытый же чемпионат Франции начнется 26 мая. В прошлом году Синнер дошел до полуфинала French Open.

Кстати, ранее Синнер сохранил лидерство в рейтинге ATP.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!