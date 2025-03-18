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Синнер добавил очередной турнир в график после дисквалификации

Итальянский теннисист запланировал подготовку к Открытому чемпионату Франции.
Сегодня, 14:21
Янник Синнер / Getty Images
Янник Синнер / Getty Images

23-летний Янник Синнер выступит на грунтовом турнире в Гамбурге. В этом году Hamburg Open состоится за неделю до Ролана Гарроса, сообщает официальный X соревнований.

Немецкий турнир станет вторым стартом для итальянца после дисквалификации. Синнер получил 3-месячный бан за нарушение антидопинговых правил. Возвращение первой ракетки мира на корт случится на "Мастерсе" в Риме в начале мая.

В свою очередь Hamburg Open запланирован на 17-24 мая. Открытый же чемпионат Франции начнется 26 мая. В прошлом году Синнер дошел до полуфинала French Open.

Кстати, ранее Синнер сохранил лидерство в рейтинге ATP.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Янник Синнер

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