Действующая чемпионка Уимблдона вылетела из турнира в 1/16 финала

Действующая чемпионка Уимблдона Барбора Крейчикова не сможет защитить свой титул.

Чешская теннисистка прекратила свои выступления на турнире на стадии 1/16 финала. Барбора уступила американке Эмми Наварро со счетом 6:2, 3:6, 4:6.

Стоит отметить, что ранее из соревнований вылетела прошлогодняя финалистка Жасмин Паолини.

Также на Уимблдоне в этом году уже не сыграют Джессика Пегула, Чжэн Циньвэнь, Паула Бадоса, Елена Рыбакина и Коко Гофф, которую выбила Даяна Ястремская. Из признанных фавориток свои выступления продолжают только Ига Швьонтек и Арина Сабаленка.

Напомним, ранее сообщалось, что Янник Синнер повторил рекорд Уимблдона.

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