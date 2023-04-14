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Чешская теннисистка пожертвует призовые за матч против Украины на благотворительность

Барбора Крейчикова направит деньги на помощь пострадавшим от землетрясений в Турции.
Сегодня, 14:03
Барбора Крейчикова
Барбора Крейчикова

В рамках Кубка Билли Джин Кинг Украина играет с Чехией. 

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова сообщила, что призовые за этот матч передаст пострадавшим от землетрясений в Турции. 

"Хотела бы поделиться с вами небольшой информацией из Анталии, где я буду играть против сборной Украины в Кубке Билли Джин Кинг.

Хочу поблагодарить украинскую сторону за организацию матча здесь, в Турции, месте, где я провела много турниров и которое с удовольствием посещаю.

Украина и Турция сейчас переживают трудные времена. Так же, как я поддерживаю народ Украины, хотела бы протянуть руку помощи и туркам.

Поэтому я решила пожертвовать все средства, которые я получу от ITF за этот матч. Деньги напрямую помогут турецкому народу из регионов, которые пострадали от землетрясения, особенно местным теннисистам, которые потеряли почти всё.

Я планирую следить за тем, как будут распределяться эти средства, и хочу поблагодарить каждого, кто причастен к достижению этой цели", - написала Крейчикова.

На момент написания новости Крейчикова играет с Катариной Завацкой. Идет первый сет, счет 2:4 в пользу чешки.

Напомним, на нашем сайте доступны результаты матчей Катарины Завацкой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина благотворительность чехия Барбора Крейчикова

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