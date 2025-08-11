iSport.ua
Свитолина уступила Крейчиковой на Cincinnati Open

Первая ракетка Украины зачехлила ракетку в Огайо.
Сегодня, 07:24       Автор: Антон Федорцив
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Украинка Элина Свитолина завершила выступления на "тысячнике" в Цинциннати. Во втором круге она в трех сетах проиграла чешской теннисистке Барборе Крейчиковой.

В первой партии украинская теннисистка мощно начала, взяв три гейма со старта. Далее Свитолина позволила сопернице размочить счет. Впрочем, довольно быстро она с тремя брейками дожала Крейчикову.

Второй сет получился более конкурентным. Оппонентки шли нога в ногу, пока в седьмом гейме чешка во второй раз не взяла подачу Свитолиной. Украинка не смогла ответить, потому Крейчикова сравняла счет по партиям.

В третьей же Свитолина упустила рывок соперницы. Крейчикова с двумя брейками повела 4:1, а первая ракетка Украины смогла лишь немного приблизиться. Однако, вынуждена была сдаться после затяжного девятого гейма.

Cincinnati Open
женщины, 2-й раунд
Барбора Крейчикова (Чехия) – Элина Свитолина (Украина, 10) - 2:6, 6:4, 6:3

Напомним, украинка Марта Костюк снялась с Cincinnati Open из-за травмы запястья.

