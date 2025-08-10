iSport.ua
Костюк снялась с турнира в Цинциннати

Травма запястья вынудила украинку покинуть ивент.
Вчера, 23:40       Автор: Андрей Безуглый
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк объявила, что покидает турнир в Цинциннати.

Напомним, украинка уверенно провела стартовый матч, обыграв Татьяну Марию. В следующем туре Костюк должна была встретиться с Игой Швентек.

Однако вскоре после игры украинка сообщила, что травма запястья не позволит ей продолжить турнир.

Травма запястья, которую я получила в Монреале, была настоящим испытанием в последние дни. Я отдала все, чтобы быть готовой к Цинциннати. Благодаря помощи моей невероятной команды мне удалось выйти на корт и завершить свой матч вчера.
Для меня было очень важно соревноваться, несмотря на боль, но мне нужно прислушиваться к своему телу. Я сосредоточусь на выздоровлении, укреплении и возвращении в форму.
Спасибо, Цинциннати.
До встречи, Нью-Йорк

Со всеми результатами Марты Костюк вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Костюк снялась с турнира в Цинциннати
