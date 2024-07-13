iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Крейчикова победила Паолини в напряженном финале Уимблдона

Чешская спортсменка завоевала второй турнир Большого Шлема в карьере.
Сегодня, 18:08
Барбора Крейчикова / Getty Images
Барбора Крейчикова / Getty Images

В рамках финала Уимблдона в женском теннисном разряде встретились Барбора Крейчикова и Жасмин Паолини

В первом сете довольно легко победила чешка. Крейчикова выиграла партию со счетом 2:6.

Второй сет был совершенно противоположным. Паолини сделала работу над ошибками, играла более уверенно и взяла эту партию с тем же счетом, с которым проиграла первую.

Заключительный сет стал самым напряженным в этом поединке. Сперва вела Жасмин, но Барбора смогла вернуться в игру, доведя преимущество до счета 3:5. После этого следующий гейм взяла Паолини, но свою подачу Крейчикова взяла тоже, поэтому, именно она стала победительницей Уимблдона в женском одиночном разряде в 2024 году.

Отметим, что ранее чешка выиграла Ролан Гаррос в 2021, поэтому это ее второй титул серии Большого Шлема.

Барбора Крейчикова (Чехия) - Жасмин Паолини (Италия) 6:2, 2:6, 4:6

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уимблдон Барбора Крейчикова Жасмин Паолини

Статьи по теме

Звезду тенниса освистали на Уимблдоне за высказывания о финале Евро-2024 Звезду тенниса освистали на Уимблдоне за высказывания о финале Евро-2024
Уимблдон-2024 (WTA): Крейчикова сыграет с Паолини в финале Уимблдон-2024 (WTA): Крейчикова сыграет с Паолини в финале
Украинцы на Уимблдоне: Свитолина и сестры Киченок покинули турнир Украинцы на Уимблдоне: Свитолина и сестры Киченок покинули турнир
Свитолина проиграла этнической россиянке в четвертьфинале Уимблдона Свитолина проиграла этнической россиянке в четвертьфинале Уимблдона
Помочь журналистам

Видео

Нидерланды - Англия 1:2 видео голов матча Евро-2024
Нидерланды - Англия 1:2 видео голов матча Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Евро-2024: Англия обыграла Нидерланды и вышла в финал
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа19:05
Российская ракета попала в дом экс-игрока сборной Украины
Евро-202418:52
Нападающий сборной Англии сравнил команду с Реалом
Европа18:38
По стопам Ванды: Жена игрока сборной Украины почти засветила сосок в Instagram
Европа18:10
Турецкий клуб подписал экс-форварда сборной Италии
Теннис18:08
Крейчикова победила Паолини в напряженном финале Уимблдона
Европа18:04
Именитый испанский голкипер станет подопечным своего экс-партнера по сборной
Формула 117:44
Авторитетное издание назвало болид Макларен лучшим в пелотоне
Европа17:26
Один из лучших бомбардиров Евро-2024 сменит клубную прописку
Другие страны17:13
Легенда сборной Франции возглавил саудовский клуб
Евро-202417:00
Дважды битый Усиком экс-чемпион записал обращение к сборной Англии перед финалом Евро-2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK