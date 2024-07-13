Крейчикова победила Паолини в напряженном финале Уимблдона

В рамках финала Уимблдона в женском теннисном разряде встретились Барбора Крейчикова и Жасмин Паолини

В первом сете довольно легко победила чешка. Крейчикова выиграла партию со счетом 2:6.

Второй сет был совершенно противоположным. Паолини сделала работу над ошибками, играла более уверенно и взяла эту партию с тем же счетом, с которым проиграла первую.

Заключительный сет стал самым напряженным в этом поединке. Сперва вела Жасмин, но Барбора смогла вернуться в игру, доведя преимущество до счета 3:5. После этого следующий гейм взяла Паолини, но свою подачу Крейчикова взяла тоже, поэтому, именно она стала победительницей Уимблдона в женском одиночном разряде в 2024 году.

Отметим, что ранее чешка выиграла Ролан Гаррос в 2021, поэтому это ее второй титул серии Большого Шлема.

Барбора Крейчикова (Чехия) - Жасмин Паолини (Италия) 6:2, 2:6, 4:6

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