Костюк вместе с Крейчиковой выиграла парный турнир в Бирмингеме

Украинская теннисистка завоевала свой третий трофей в карьере на уровне турниров WTA.

В воскресенье, 25 июня, в Бирмингеме (Англия) состоялся финальный поединок турнира WTA парного разряда.

В финале дуэт второй ракетки Украины Марты Костюк и 12-й ракетки мира Барборы Крейчиковой встретился со Сторм Сандерс (Австралия) и Алишой Паркс (США).

Команда украинки достаточно легко обыграла своих оппоненток: они забрали первый сет со счетом 6:2, а второй теннисистки довели до тай-брейка, где Костюк и Крейчикова победили и завоевали трофей.

Источник: Getty Images

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WTA, Бирмингем (Анлия)

Парный разряд, финал

Сторм Сандерс (Австралия)/Алиша Паркс (США) - Марта Костюк (Украина)/Барбора Крейчикова (Чехия) 2:6, 6:7(7)

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с положением теннисисток в рейтинге WTA.