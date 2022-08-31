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Снигур вылетела с US Open

Украинка, навязав борьбу, не смогла взять верх над представительницей Канады.
Вчера, 22:37
Дарья Снигур
Дарья Снигур
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Во втором раунде открытого чемпионата США по теннису украинка Дарья Снигур встретилась с канадкой Ребеккой Марино.

Снигур, ранее победившая вторую ракетку мира Симону Халеп смогла навязать представительнице Канады борьбу, но все же проиграла по сумме двух сетов 3:6, 6:7.

Матч длился 1 час 16 минут. За это время Снигур совершила одну подачу навылет, ноль двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-поинтов.

Мерино 12 раз подала навылет, сделала две двойных ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-поинтов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теннис US Open дарья снигур
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